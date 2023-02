Les visages du guerrier

LIVRES

Takumi Nagayasu et Jiro Asada

Mibu Gishi Den, tome I

Mangetsu

Un samouraï blessé après une bataille perdue se retrouve devant un bâtiment de son clan d’origine, clan qu’il a trahi pour changer de camp. Malgré ce contentieux fâcheux, il demande de pouvoir revenir chez lui. Dans le Japon de la fin de la période Edo, vers 1860, le conflit est engagé entre le shogun, le maître effectif du pays, et l’empereur. L’arrivée des Américains quelques années plus tôt est venue redistribuer les cartes et a fait renaître les anciens conflits. La guerre civile est en cours et Kan’ichiro Tashimura en est l’une des victimes. Mais l’accueil de ses anciens compatriotes est froid: ils l’acceptent s’il commet le seppuku – un suicide rituel – pour retrouver son honneur…

Construit à partir de deux points de…