Coup de plume

PAR QUENTIN DOUSSE

FOOTBALL. Contrairement à mes petits copains, je n’ai jamais rêvé d’être attaquant. J’aurais pourtant pu supplier l’entraîneur, le premier étant mon géniteur. Jouer d’entrée, très volontiers. Mais marquer, jamais de la vie!

Venant d’un môme de 5 ans, forcément, ça surprend. A l’entraînement, mes coéquipiers s’appelaient Ronaldo (le Brésilien), Eto’o, van Nistelrooy ou Ronaldo (le Portugais). Et moi, je débarquais avec le maillot de Tottenham floqué de l’inconnu Luka Modric. La risée du vestiaire. Vingt-sept titres et un Ballon d’or plus tard, on en rigole encore.

Après l’école de foot, les juniors E. Et toujours pas cette fascination du goal. Mon poste? «Milieu milieu». Mon rôle? Organiser le jeu et museler le meilleur joueur adverse. «Quentin, tu connais…