née Cottet

CHAPELLE

Marthe Maillard s’est endormie paisiblement le 26 janvier, dans sa 93e année, entourée de l’amour des siens. La messe du dernier adieu a été célébrée en l’église de Chapellesur-Oron le 30 janvier.

Marthe vit le jour le 8 juin 1930 aux Chapelettes, dans le foyer de Joseph et Amélie Cottet. Deuxième d’une fratrie de cinq filles, elle aidait beaucoup ses parents à la ferme. En 1950, elle fit la connaissance de son futur époux, Emile.

Ils se marièrent un an plus tard et s’installèrent dans une petite ferme au bout du bois des Chapelettes, où ils accueillirent leur première fille, Yvette. Peu après, ils déménagèrent sur le domaine familial de Marthe, où naquirent Philippe, Francine et Chantal.

En 1977, leur première petite-fille Sandrine vint partager et égayer leur vie.…