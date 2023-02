Noémie Kolly arrête les frais

SKI ALPIN. «Je me noyais un peu plus chaque week-end. Je suis contente d’avoir sorti la tête de l’eau.» Soulagée, Noémie Kolly. La skieuse de La Roche a annoncé lundi avoir mis un terme à sa saison ponctuée de deux uniques apparitions en Coupe du monde. Encore hors du top 30 samedi et dimanche derniers en descente de Coupe d’Europe à Crans-Montana (VS), elle a stoppé les frais après une année gâchée par de gros soucis au dos contractés en octobre.

Pourquoi ce timing? «Car j’avais prévu de faire le point vers la fin février, livre la Gruérienne de 24 ans. Les courses, ça n’allait pas. Je n’ai pas eu les résultats attendus. Ma motivation était très en baisse ces derniers temps. Et mon nombre de départs cette saison me permet encore de bénéficier de mon statut de blessée et donc, de garder…