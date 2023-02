Orchestre symphonique ukrainien en concert

EQUILIBRE. La Société des concerts de Fribourg accueille ce samedi à Equilibre (19 h 30), l’International Symphony Orchestra Lviv (INSO-Lviv). Fondé en 1998, cet ensemble dirigé par Alexander Gordon joue aussi bien du classique que du jazz, de l’opéra que de la musique populaire. A Fribourg, son programme comprendra trois extraits de la Suite sur les thèmes populaires ukrainiens op.43 de Borys Liathoshinskyï, le Concerto N°2 pour clarinette et orchestre op.74 de Carl-Maria von Weber et la Symphonie N°1 en do mineur op. 68 de Johannes Brahms. Réservations: Fribourg Tourisme, 026 350 11 00, www.concertsfribourg.ch