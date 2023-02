Pas d’opposition à la centrale de cogénération

VUADENS. Gruyère Energie SA et Hubert Etter et Fils SA se sont alliés pour construire, à Vuadens, une centrale de cogénération (La Gruyère du 12 janvier). Au terme de la mise à l’enquête, la commune n’a reçu aucune opposition, informe le vice-syndic Cédrick Seydoux. L’Office de la circulation et de la navigation a émis des observations quant à la fluidité du trafic sur la route qui dessert le lieu-dit le Panney. De leur côté, les Transports publics fribourgeois ont formulé des remarques d’ordre sécuritaire par rapport à la ligne ferroviaire à proximité, tout en émettant un préavis positif. Enfin, la commune ellemême, favorable au projet, a fait savoir qu’un tapis convoyeur pour acheminer le bois serait préférable en cas d’agrandissement, cela afin de limiter les convois de camions.