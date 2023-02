Passe-moi les jumelles

RTS1, VENDREDI, À 20 H 10

Comme un poisson dans l’eau

Pour cette nouvelle saison, Matthieu Fournier vous emmène à la découverte d’un monde mystérieux, celui des souterrains de Suisse. Grottes, cavités, moulins ou galeries. Lors de sa première étape, il plongera au cœur du glacier de la Plaine-Morte en Valais.

Les cousines jumelles

Gaëlle Schwimmer et Carlyn Monnin sont trentenaires, jurassiennes et cousines. Gaëlle est courtière en immo - bilier et photographe; Carlyn chanteuse lyrique. Un lien particulier unit les deux femmes. Elles partagent une passion commune pour la musique et pour la nature. ■