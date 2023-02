Pixels et caetera

UNE ANNÉE DE GUERRE EN UKRAINE. C’est une vieille photo, prise lors d’un déménagement, il y a plusieurs années. Le carton de livres allait être fermé, pourquoi alors prendre cette image? Sinon parce que la disposition des ouvrages en disait certainement plus que le résultat aléatoire du remplissage, quand il s’agit d’enlever les livres les uns après les autres du rayonnage ou de bourrer le carton avec des formats plus petits ou moins volumineux, l’équilibre du poids et du nombre étant un élément essentiel dans un déménagement. J’avais donc pris cette photo avec l’intuition qu’elle exprimait bien plus qu’un carton pesant de livres. Ne dévoilait-elle pas, à sa manière, la charge dont nous ne pouvons nous délester? Et cet encombrement de titres n’indiquait-il pas, heureusement, une façon de…