Podium gruérien inédit en Coupe de Suisse

SKI DE FOND. Les Gruériens des cadres nationaux Antonin Savary et Pierrick Cottier ont brillé en Coupe de Suisse à Sedrun (GR). Le premier a gagné le 10 km classique samedi et fini 3e du 15 km libre dimanche. Le second a, lui, signé deux belles 3e et 2e places. «C’est cool de monter pour la première fois sur le même podium», savoure Antonin Savary, qui pourrait vivre un deuxième départ en Coupe du monde en cas de podium ce week-end en Coupe continentale à Prémanon (France). Course à laquelle participera également son ami gruérien du SC Im Fang. QD