A quand une piste de BMX dans le canton?

CYCLISME. A cinquante jours du début de saison, l’Union cycliste fribourgeoise (UCF) s’est réunie en assemblée jeudi soir à Marly. Un bénéfice de 5634 fr. 50 en 2022, un comité réélu en bloc, un agenda 2023 de compétitions fourni et inchangé: tout roule pour le cyclisme cantonal selon son président Jean-Marc Rohrbasser.

«On fait même sauter le compteur (sic) au niveau de la relève, avec 25 Fribourgeois sur les 51 coureurs de Talent Romandie pour 2023», indique le Belfagien, soulignant le travail de formation dispensé par les onze clubs du canton.

Intérêt dans le canton

Ceux-ci doivent jouir d’infrastructures de qualité – et de proximité – pour faire progresser leurs membres prometteurs. En queue de peloton, le BMX et son unique club sis à Fribourg. «Sans piste et dans l’obligation…