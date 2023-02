Rémi Bonnet fait coup double

SKI-ALPINISME. Rémi Bonnet n’a pas fait dans la demi-mesure cette semaine en Coupe du monde à Morgins. Après avoir gagné la course verticale mercredi (lire La Gruyère du 8 février), le Charmeysan de 27 ans a fait coup double en enlevant l’individuelle vendredi. Après 1 h 24 d’effort, il a devancé le Français Xavier Gachet de presque deux minutes. «J’ai fait le trou dans les deux premières montées et je ne me suis plus préoccupé des autres ensuite.»

L’avance du Gruérien n’a cessé d’augmenter tout au long des 13,5 kilomètres d’un tracé comptant 1575 mètres de dénivelé positif. «C’était la course de rêve pour moi: j’ai tout donné dans les montées et j’ai pu prendre du plaisir dans les descentes, sans risquer de finir à terre.»

De l’or mondial en vue

Vainqueur à Ponte di Legno (Italie) et…