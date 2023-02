Salon bois a attiré 8200 visiteurs

BULLE. Les organisateurs de Salon bois tirent «un bilan très positif» de la 16e édition qui a fermé ses portes ce samedi à Espace Gruyère. Après quatre ans d’absence, l’événement a réuni un total de 8200 visiteurs, «une nouvelle fréquentation record». Tandis que la journée de samedi a attiré les amateurs à la recherche de solutions dans la construction et la rénovation de leur bien, jeudi et vendredi ont principalement vu défiler les professionnels de la filière. Le séminaire consacré à la place du bois dans les bâtiments historiques a notamment été suivi par plus de 100 participants, indique un communiqué.

La Distinction bois 2023 a été décernée à cinq projets réalisés par des cantons, communes et institutions. «Ce prix distingue la volonté de favoriser le bois dans les constructions, et…