Sandro Simonet meilleur Suisse à Bellegarde

Le skieur américain Jett Seymour a remporté vendredi le premier slalom de Coupe d'Europe du week-end à Bellegarde. Meilleur Suisse, le Grison Sandro Simonet (photo) a pris la deuxième place, à 98 centièmes du vainqueur. Le podium est complété par le Norvégien Halvor Hilde Gunleiksrud. Les favoris suisses Luca Aerni et Tanguy Nef ont, eux, connu l'élimination. A noter qu'un second slalom a lieu ce samedi dans la station gruérienne. La première manche débute à 15 h et la deuxième à 19 h, sous la lumière des projecteurs. GR