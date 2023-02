Science grand format

FRANCE 5, JEUDI, À 21 H

Pérou, sacrifices au royaume de Chimor

Le long de l’océan Pacifique, dans le nord du Pérou, des centaines de corps d’enfants ainsi que des restes de bébés lamas ont été exhumés sur le site de Huanchaquito Las Llamas. C’est une découverte sans précédent. Il s’agit du plus grand sacrifice de masse d’enfants connu à ce jour. Il s’est déroulé au XVe siècle, à l’apogée de la civilisation des Chimús, dernier grand royaume des Andes avant l’arrivée des Incas et des conquistadors espagnols. Pour comprendre les raisons de ce sacrifice, une équipe scientifique internationale et pluridisciplinaire enquête sur le terrain et en laboratoire. ■