Sept régionaux dans les Pyrénées

SKI-ALPINISME. Le Club alpin suisse a dévoilé mercredi la sélection pour les championnats du monde de skialpinisme à Boi Taüll qui se dérouleront du 27 février au 5 mars. Parmi les 34 athlètes qui verront les Pyrénées espagnoles, six Gruériens et un Veveysan.

Rémi Bonnet (élite, Charmey) sera la figure de proue de l’équipe et visera deux sacres sur la course verticale et individuelle. Thomas et Robin Bussard (U23, Albeuve) seront là pour confirmer leur bonne première saison chez les adultes. Lucas Pasquier (U20, Broc), Mathieu Pharisa (U18, Estavannens), Malik Uldry (U18, Châtel-Saint-Denis) et Arno Mooser (U18, Pringy) découvriront les Mondiaux quelques jours après leur baptême en Coupe du monde. Yann Livache (U20, Charmey) n’a quant à lui pas été pris. En sa qualité d’entraîneur de la…