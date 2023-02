SKI DE FOND

Deux podiums régionaux au championnat de Suisse

Le championnat de Suisse M14 et M16 se déroulait le week-end passé à Eriz (BE). Si aucun régional n’a signé de podium lors du programme individuel samedi, quatre sont montés sur la boîte lors des relais dimanche. Salomé Deschenaux (Glisse Club Romont) et Marion Dafflon (SC Im Fang) faisaient partie du trio qui s’est paré de bronze, Guillaume Hoël (SC Riaz) et Sylvain Genoud (SC Riaz) de celui qui a pris l’argent. Les championnats fribourgeois au Crêt du week-end dernier seront traités dans La Gruyère de ce jeudi.

Une Américaine nocturne aux Mosses

Les Mosses accueillent ce mercredi la traditionnelle course nocturne à l’Américaine, faisant partie de la Coupe fribourgeoise. Les catégories U10 à U16 ouvriront le bal dès 18 h 30 avec une…