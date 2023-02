Soutien pérennisé pour la rénovation

ÉNERGIE. Le Programme bâtiments du canton connaît un énorme succès, avec un niveau élevé des demandes depuis plus de deux ans. «Parallèlement, les systèmes de chauffage favorisant les énergies renouvelables sont désormais devenus compétitifs», explique le communiqué du Conseil d’Etat. Afin de pérenniser sur la durée ce soutien à la rénovation et à l’assainissement des systèmes de chauffage, il a décidé d’adapter certaines mesures. Les aides financières seront plafonnées à 100 000 francs par projet, et le soutien sera supprimé dans le cadre des nouvelles constructions.

«La différence énergétique entre un bâtiment nouvellement construit et un bâtiment à haute efficacité énergétique s’est en effet considérablement amenuisée ces dernières années.» Le Gouvernement rappelle que depuis cette…