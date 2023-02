THE WAY BACK. Jack Cunningham avait tout pour lui. Star incontestée du basket-ball dans son lycée, il avait un avenir tout tracé à l’université ou même en pro, avant de se détourner du jeu et de mettre définitivement un terme à sa carrière de sportif. Si les jours de gloire et de matches de Jack sont loin, il ne les a jamais vraiment oubliés…

Lundi, à 20 h 45, sur RTS1