LES CLASSIQUES DU CINÉMA - INSPECTEUR LA BAVURE. Dans la famille Clément, on est policier de père en fils: le jeune Michel devient donc stagiaire à Paris et c’est là que ses ennuis commencent! A peine arrivé, il est confondu avec un complice de l’ennemi public No 1 et sérieusement tabassé par ses futurs collègues…

