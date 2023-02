Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 10

Dick Marty, un juste au péril de sa vie

Il a été procureur du canton du Tessin, parlementaire fédéral à Berne. Eternel et infatigable pourfendeur de l’injustice et de l’impunité, Dick Marty est désormais traqué et menacé de mort dans son propre pays. Il a vécu sous protection policière durant seize mois, un record absolu en Suisse. Qui en veut à la vie de l’ex-procureur tessinois? Qui sont les tueurs à ses trousses? Et pourquoi les autorités suisses ne l’ont-elles pas défendu plus fermement? ■