Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 05

CHUV, une maternité sous pression

En automne 2021, la maternité du CHUV traversait une crise majeure: pic de natalité et problème de sous-effectif ont affecté la prise en charge des patientes. Une jeune maman témoigne. Son fils d’un an a des problèmes respiratoires après une naissance difficile. La qualité des soins reçus et le burn out du personnel sont-ils en cause?

Enquête sur le téléphérique de l’horreur

Les touristes et les accros de la montagne et du ski le connaissent bien: le téléphérique est certainement le transport le plus sûr. Pourtant, le 24 mai 2021 près du Tessin en Italie, une télécabine se décroche de son câble entraînant dans sa chute la mort de 14 touristes. ■