Un automobiliste de 33 ans perd la vie entre La Tour et Broc

Mardi vers 23 h 30, le Centre d'engagement et d'alarme de la police cantonale a été alerté pour un grave accident de la circulation à Epagny, sur la route de Pra-Riond, communique la police cantonale ce mercredi matin. Malgré la tentative de réanimation opérée par les premiers intervenants et les ambulanciers, le conducteur est décédé sur les lieux de l'accident.

Des premiers éléments d'enquête recueillis, il ressort que l'automobiliste, domicilié en Gruyère, circulait de La Tour-de-Trême en direction de Broc. A un moment donné, pour une raison inconnue, son véhicule est sorti de la chaussée à droite et s'est encastré de plein fouet contre le mur du réservoir d'eau sis en bordure de la route cantonale.

Les pompiers de la base de départ de Broc ont été engagés sur les lieux pour les opérations de secours et la remise en état de la chaussée. La route de Pra-Riond a été fermée à la criculation durant quatre heures. La voiture démolie a été prise en charge par un garage de service. Aucune pollution des eaux du réservoir n'a été constatée. Une enquête a été ouverte et tentera d'établir la cause de ce dramtique accident.

La police lance un appel à témoins. Toute personne pouvant fournir des renseignements sur le déroulement de l'accident sont invitées à prendre contact avec la police au 026 304 17 17.