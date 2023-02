Un conte pour enfants au Bicubic

ROMONT

La compagnie de l’Efrangeté présentera dimanche à 11 h au Bicubic le spectacle L’œuf. Destinée aux enfants âgés de 4 à 8 ans, cette pièce de quarante minutes raconte l’histoire de Léonie. Cette dernière vit heureuse sur la banquise en compagnie des autres membres de sa famille de manchots. Lorsqu’elle apprend que ses parents attendent un heureux événement, elle voit sa place menacée. Elle ressent alors de la colère, de la peur et un sentiment d’injustice. Mis en scène par Sylviane Tille, les comédiens Céline Cesa, Céline Rey et Vincent Rime proposent un conte cocasse et subtil.