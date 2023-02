Un décor de carte postale sans pouvoir en profiter

SÉRIE TV

REFUGES DE MONTAGNE

SSR, saison hiver, env. 45’

NOTRE AVIS:

Depuis une dizaine d’années, la SSR promène ses caméras dans les refuges de montagne suisses. Un docu-réalité en plusieurs saisons dans lequel on suit le quotidien de gardiens de cabane. Depuis Noël, la RTS nous gratifie de nouveaux épisodes tournés pour la première fois durant l’hiver. Tous sont visibles sur Play RTS.

On se laisse vite prendre au jeu. On revit la destruction partielle de la cabane du Trift, balayée par une avalanche. Ses gardiens, la famille Naue, se retrouvent sans travail et sans maison. Au refuge de Brunni, la pandémie de Covid-19 perturbe le démarrage de la saison d’Irène et Livia Cotting. Quant au refuge du Lobhorn, dont le confort est fort rudimentaire, l’enjeu pour Irene Beck Tamang est…