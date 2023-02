Un Fribourgeois à la direction romande de Raiffeisen

BANQUE. Romain Thalmann accède à la tête de Raiffeisen Suisse en Suisse romande, indique un communiqué de presse. Ce Fribourgeois de 53 ans succède à Gilles Cherbuin et entrera en fonction à Lausanne le 1er mars. Après des études à l’Université de Fribourg et à la Haute Ecole spécialisée de Fribourg-Berne, Romain Thalmann est devenu account manager à la Raiffeisen en 2021. «Il connaît bien le Groupe Raiffeisen pour avoir également collaboré comme conseiller externe pendant plusieurs années», précise le communiqué. Auparavant, le nouveau directeur a en effet créé et dirigé sa propre entreprise de conseil en stratégie.