Un immeuble de 12 logements remplacera une maison en face de la Migros

BULLE

La société bulloise Kalyssa SA a mis à l’enquête, hier dans la Feuilleofficielle, la construction d’un immeuble, route de Riaz 30 à Bulle, entre l’ancien Denner et la boulangerie Blanc. Celui-ci sera érigé une fois la maison existante démolie (voirphoto). Ce nouvel immeuble comprendra un soussol, un rez-de-chaussée commercial et quatre étages accueillant douze logements de 2,5 pièces. Il disposera de huit places de parc extérieures. «Ces appartements seront principalement dévolus à des personnes âgées, qui n’ont pas forcément de voiture et qui souhaitent habiter au centreville. Cet immeuble sera idéalement situé, à proximité de toutes les commodités», explique Jean-Bernard Droux, qui gère Kalyssa SA avec son fils Steven. Selon lui, l’offre pour ce type de logements «est…