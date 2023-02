Une application ludique de prévention

DENTS

Le Service dentaire scolaire lance une application qui rend plus facilement accessibles les films et les chansons développés comme outils de prévention. Frotte tesquenottes du chanteur Gaëtan comptabilise plus de 406 000 vues sur YouTube et le film L’attaquedes gloutons des frères Guillaume plus de 44 000 vues. Ces deux outils avaient été commandés par le canton pour promouvoir une bonne hygiène dentaire auprès des enfants de 4 à 12 ans. Leur succès dépasse largement les frontières fribourgeoises, souligne un communiqué. On les retrouvera sur l’application où il seront accompagnés d’un mode d’emploi en cas d’urgence dentaire, d’un guide interactif sur le brossage des dents et de deux nouveaux jeux.