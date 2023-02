Une presse à boues à la gravière de la Tana

GRANDVILLARD. JPF Gravières SA a mis à l’enquête vendredi un nouvel équipement pour la gravière de la Tana, à Grandvillard. Il s’agit d’une «installation de traitement de l’eau de lavage des graviers et presse à boues». La fabrication du béton nécessite que le gravier soit préalablement débarrassé de ses fines particules d’argile. «Actuellement, ces eaux de lavage sont recueillies dans des bacs de décantation, où elles sèchent avant d’être évacuées», explique Laurent Pasquier, directeur de l’entreprise. La presse permet d’accélérer le processus. «On obtient aussi des boues plus dures, donc plus faciles à manipuler et à mettre en dépôt. Et l’eau récupérée (environ 90%) peut être réutilisée sur place.» L’investissement pour la nouvelle installation, deux fois moins haute que le bâtiment…