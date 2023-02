Victoires sudistes avant les finales cantonales

SKI DE FOND

Mercredi au col des Mosses, l’Américaine a vu la victoire de Luca Fuso (Grattavache) dans la course masculine aux côtés de Maël Bohren (SC Bex). Victoire également pour la fondeuse de La Villette Noélie Brandt en duo avec Lilou Freiholz (Vallée de Joux). A noter encore les succès de Marion Dafflon (SC Im Fang) et de Julien Rossier (SC Riaz) chez les U16. Des résultats de bon augure avant les finales de la Coupe fribourgeoise ce dimanche au Centre nordique de La Villette. Les épreuves, disputées sous forme de skiathlon, commenceront à 9 h 30. Adultes et juniors s’élanceront en premier, avant de céder la place aux plus jeunes.