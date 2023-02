Voix d’éther pour pop nacrée

MUSIQUE



Caroline Polachek

DESIRE, I WANT TO TURN

INTO YOU

Perpetual Novice

Sortir son nouveau disque le jour de la Saint-Valentin et enflammer deux soirs plus tard la salle Pleyel à Paris. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, Caroline Polachek est la nouvelle reine de la pop planétaire. A 37 ans, la filiforme New-Yorkaise récolte – enfin – les fruits de bientôt vingt ans de labeur. D’abord avec son ex-groupe, Chairlift. Puis sous le pseudo de Ramona Lisa, avant de publier un excellent premier album solo peu avant le Covid.

Depuis quelques mois, l’Américaine à la voix d’éther distille les tubes au compte-gouttes. Elle se montre aussi à l’aise en version flamenco brûlant saupoudré de vocoder (Sunset) qu’en duo avec la frêle Dido (Fly to you). Avec ses vocalises empruntées à Elisabeth…