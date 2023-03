«Les élèves ont besoin de bouger»

Mercredi matin, Nicole Purro a dispensé sa leçon d’allemand dans la forêt à l’arrière de l’école de Vuisternensdevant-Romont. «Les élèves sont extrêmement preneurs de ce genre d’atelier. Ils trouvent cela plus amusant, plus attirant. Et je vois le résultat en classe», explique l’enseignante de 7H, qui passe une matinée par semaine à «l’école en forêt».

Durant une demi-heure, elle a travaillé les notions essenet trinkenà l’aide de photographies d’aliments et de boissons que les élèves devaient accrocher à des ficelles entre deux arbres. Puis, elle a organisé une estafette avec deux équipes pour réorganiser ces fiches. «Ils ont besoin de bouger. Oui, l’enseignement en forêt est sans doute plus bruyant, mais il est très fructueux. Souvent, il apporte une mise en situation concrète.…