«Surpris par ma condition physique»

Maxime L’Homme a ouvert sa saison de VTT avec une 37e place en Coupe de Suisse à Gränichen. Après une préparation en Afrique du Sud, le Vuadensois est revenu d’Argovie avec des certitudes.

VALENTIN THIÉRY

VTT. «Je suis rentré d’Afrique du Sud lundi dernier. Mes vélos et mes bagages ne sont pas arrivés tout de suite. Ça m’a pris la tête toute la semaine. Samedi, je n’étais pas bien et dimanche matin, je ne savais même pas si j’allais courir.» Maxime L’Homme a finalement participé à la première Coupe de Suisse de VTT de l’année à Gränichen (AG). Le Vuadensois a signé le 37e temps pour son baptême chez les élites (12e en U23), à près de dix minutes du gagnant allemand Luca Schwarzbauer «En fait, je me suis trouvé fort. Je suis assez satisfait de ce classement.»

Après un bon départ, le…