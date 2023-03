Accident sur le viaduc de la Gruyère: une automobiliste s’assoupit au volant

Sa voiture a percuté la berme centrale, avant de terminer sa course en travers de la voie de gauche. La police cantonale fribourgeoise relève que la conductrice et ses passagères n’ont pas été blessées. La jeune femme s’est vu retirer son permis de conduire et sera dénoncée à l’autorité compétente. Le véhicule, lui, a été pris en charge par une dépanneuse, précise un communiqué.