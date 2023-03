Accueil intégratif en crèche

HANDICAP. «Il n’est plus acceptable qu’un enfant souffrant d’un handicap soit un frein pour l’accès de ses parents au marché du travail.» Pour David Fattebert (centre, Le Châtelard), il est temps de renforcer l’accueil intégratif de la petite enfance dans le canton. C’est aussi l’avis de ses collègues députés, puisqu’ils ont accepté jeudi l’essentiel de la motion déposée avec le socialiste Elias Moussa (Fribourg).

«Le Conseil d’Etat in corpore partage la vision des motionnaires», a indiqué Philippe Demierre, directeur de la Santé et des affaires sociales. Tout en rappelant qu’il est néanmoins demandé de fractionner la motion et de rejeter le volet visant le soutien dans les structures à temps d’ouverture restreint (TOR). «Ces dernières ne contribuent pas à la conciliation vie de famille…