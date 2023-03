Algiers, excessif, brutal, rentre-dedans, ambitieux

MUSIQUE

Algiers

SHOOK

Matador Records

Depuis plus de dix ans, les Américains d’Algiers trônent au firmament des expérimentateurs qui savent convaincre le grand public. Un grand écart entre le dub de PIL et le free-jazz, entre la musique concrète et le rap urbain de la West Coast, entre l’afrobeat et l’électro naissante de Suicide. Dis comme ça, la musique de cette bande d’énervés semble très foutraque et dégingandée. C’est peu dire.

Publié vendredi, leur quatrième album pousse encore plus loin cette envie (ce besoin?) de faire éclater tous les codes, de briser toutes les frontières. Dès l’entame de Shook, Zack de la Rocha, le chanteur de Rage Against The Machine, prête sa voix et sa hargne. Puis l’ovni musical emprunte ses tempos au big beat, ses nappes électroniques à la techno, ses flows…