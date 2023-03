Antonin Savary devant Dario Cologna

SKI DE FOND. Le marathon de l’Engadine a offert une belle histoire pour la première participation d’Antonin Savary. Le fondeur d’Avry-devant-Pont a terminé 11e à trois secondes du vainqueur fran- çais Arnaud Chautemps et ses 1 h 33 d’effort. Mais le Gruérien de 21 ans a fini devant la légende suisse Dario Cologna, quadruple champion olympique. «Il ne s’entraîne plus comme avant. Je ne l’ai pas battu alors qu’il était au sommet. C’est sympa pour l’anecdote, tempère Antonin Savary. Je ne passe pas loin des médailles. J’ai manqué de jus sur le sprint final. Ce résultat me permet de garder confiance pour les finales de la Coupe continentale.» Ce week-end à Dobbiaco, il tentera le «pari osé» de remporter le sprint ou le 10 kilomètres individuel. Un succès lui ouvrirait les portes du cadre A…