Antonin Savary gagne en élite

SKI DE FOND. «Gagner chez les élites, c’est du pur plaisir et c’est assez impressionnant», apprécie Antonin Savary au bout du fil. Vainqueur du 10 km skating samedi à Dobbiaco (Italie), le fondeur d’Avrydevant-Pont a fêté son premier succès en Coupe continentale. «Je me suis bien senti dès l’échauffement», précise le Gruérien de 21 ans. Avant d’ajouter en rigolant: «Plusieurs membres du staff m’ont aussi motivé en me disant que c’était mon jour!»

Chauffé à blanc, Antonin Savary a vite retrouvé un certain Maurice Manificat sur son chemin, parti un tour avant. «C’est un athlète qui compte des médailles olympiques et mondiales à son palmarès, ce n’est pas rien de l’avoir devant soi.»

«Cerise sur le gâteau»

Profitant d’une fin de tracé à son avantage, l’espoir du SC Riaz a rattrapé, puis…