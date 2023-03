Au col des Mosses, la Ski-24 à l’heure de son ultime boucle

Fête de fin de saison du ski de fond, la Ski-24 vit sa dernière édition ce week-end aux Mosses.

Retour sur dix ans de souvenirs avec son président de toujours Frédéric Grandjean.

La faute à une météo capricieuse, la tenue de cette ultime édition est en sursis.



GLENN RAY

SKI DE FOND. La Ski-24 vit ce week-end sa dixième et dernière édition au col des Mosses. C’est pourtant à plus de 3100 kilomètres de la station vaudoise que se trouvent ses origines. Plus précisément à Äkäslompolo, en Finlande. «En 2011, lors de vacances entre amis fondeurs, nous nous étions lancés le défi de parcourir le plus de kilomètres possible en vingt-quatre heures, retrace Frédéric Grandjean. Nous nous sommes tellement pris au jeu qu’on a voulu faire vivre ces émotions à d’autres personnes.»

Quelques mois plus…