Au FC Bulle, le SOS d’une attaque en détresse

Au-delà de l’ampleur du score (4-0), le revers face à Etoile Carouge a confirmé l’impuissance offensive du FC Bulle en 2023. Le treizième de Promotion League doit (re)trouver ses buteurs pour la périlleuse réception de Breitenrain au stade de Bouleyres ce mercredi.

QUENTIN DOUSSE, À CAROUGE

FOOTBALL. Les mines des Bullois après le revers 4-0 face à Etoile Carouge samedi soir valaient tous les chiffres et les discours. «On est perdus, on manque d’idée à la finition et on veut entrer avec le ballon dans le but adverse», maugréait Anthony Bürgisser, rejoint presque mot pour mot par ses coéquipiers et son entraîneur. «On est trop gentils et on veut trop bien faire actuellement dans la zone 3 (d’attaque), souligne Lucien Dénervaud. On doit apporter plus de centres, se lâcher, oser et…