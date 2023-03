Débuts encourageants pour Karen Gaillard

Sur le circuit Paul Ricard en France, Karen Gaillard disputait ce week-end sa première course de la saison endurance en Ultimate Cup Series. En duo avec le Fribourgeois Grégory de Sybourg, la jeune Riazoise a décroché la 7e place du classement général et la 2e de la catégorie Nova. Prochaine course en Espagne fin avril.