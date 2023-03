Avant le coup d’envoi

PROMOTION LEAGUE

21e journée

QUENTIN DOUSSE

Chiche vainqueur de Zurich M21, le FC Bulle tentera d’enchaîner ce samedi (17 h) à Brühl.

Hors jeu. Afonso, Dangubic, Desportes, Golliard et Titebah sont suspendus. Genoud, Morard, Ndebele et Ropraz sont à l’infirmerie. Retour au jeu de Chatelain et d’Özcan.

Enjeu. Cette partie constitue la – dernière? – chance d’accrocher la première moitié du tableau en Promotion League. «Une place où Bulle mériterait d’être compte tenu du travail et de la qualité de l’effectif», estime le nouvel assistant gruérien Jonathan Mabanza, entre humilité et ambition. «Il faudra réitérer notre dernière prestation défensive pour lancer une série et améliorer notre maigre bilan comptable à l’extérieur (lire ci-dessous).»

L’adversaire. Le SC Brühl, 10e, a démarré l’année par…