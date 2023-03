Avec des couleurs vives et contrastées

La galerie Image-In de Châtel-Saint-Denis présente jusqu’au 26 mars les peintures et les gravures rehaussées d’aquarelles de René Blöchlinger. «C’est la couleur qui m’intéresse», annonce d’emblée le Vaudois de 81 ans. Les paysages qu’il présente sont vifs et colorés, les contrastes forts et les lignes affirmées. En leur sein figurent quelques bâtiments stylisés à la façon de Paul Klee, comme sur la peinture de la ville de Saint-Gall, chef-lieu de son canton d’origine ou sur ces vues du Léman. L’ancien prêtre reconverti à l’enseignement et désormais retraité depuis vingt-cinq ans peint tous les jours, sauf le dimanche. Ses maîtres sont Félix Vallotton et Rembrandt, qu’il a eu le plaisir de découvrir à Amsterdam. La galerie est ouverte les vendredis de 16 h à 20 h, les samedis et dimanches…