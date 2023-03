Camille Monnard signe un retour gagnant

BOXE. «C’était un sentiment incroyable de remonter sur le ring, encore plus avec la victoire à la clé!» L’émotion était encore perceptible dans la voix de Camille Monnard quatre jours après son retour réussi à la compétition. Dimanche dernier à Genève, la Châteloise de 24 ans a pris le dessus sur Olive Guhl au terme d’un combat disputé. Son premier depuis 2019.

Déstabilisée par une adversaire plus confiante et plus expérimentée, la Veveysanne n’a pas commencé son combat sur les meilleures bases. «Je me suis laissée emporter par sa boxe. Elle tapait fort et j’ai voulu faire comme elle. Mais j’ai vite perdu beaucoup d’énergie, car je mise sur ma vivacité habituellement.»

Du plaisir sur le ring

A bout de souffle au terme du premier des trois rounds, la boxeuse du BC Châtel-Saint-Denis a pu…