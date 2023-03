Caroline Alves, du Brésil à Bienne

EBULLITION. Elle a joué au Montreux Jazz festival en 2021 et a été sacrée, cette même année, Best talent aux Swiss Music Awards. Autrement dit, Caroline Alves fait partie des jeunes artistes suisses à suivre de près. Cela tombe bien, elle est de passage à Bulle, à Ebullition, ce samedi. Née au Brésil, la chanteuse est arrivée en Suisse en 2008, à l’âge de 11 ans. Installée à Bienne, Caroline Alves a commencé à jouer de la guitare en autodidacte. Vocalement, elle reconnaît l’influence de modèles comme Nina Simone et Amy Winehouse.

Après un premier EP en 2017, elle sort son premier album, Moonlight, en 2020, où sa voix impressionne les critiques. Entre pop, soul et électro-jazz, elle aborde sur un ton doux-amer des sujets qui lui tiennent à cœur, comme le doute, la fuite, les excès… Les…