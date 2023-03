Cassandra Rensch craque en finale

HOCKEY SUR GLACE. La manche décisive de la finale du championnat de Suisse de hockey sur glace a mal tourné pour Cassandra Rensch (photo) et Bomo Thoune. Dimanche contre les Zurich Lions, l’équipe de la Bulloise a perdu 3-2. Elle menait pourtant 1-2 dans la série avant de s’écrouler.

Un ultime revers bourré de regrets puisque les Bernoises gagnaient 0-2 puis 1-2 jusqu’à une grosse minute de la fin. «On était en box-play pour commencer la prolongation. Si on tenait cette pénalité, j’étais certaine qu’on allait l’emporter», livre Cassandra Rensch. Thoune a finalement craqué. «On a eu pas mal d’occasions en supériorité numérique. Mais on n’est jamais parvenues à mettre le 0-3. On aurait dû tuer le match.»

Tout au long du championnat, Cassandra Rensch a évolué au sein d’un contingent de…