Conseillers d’Etat et d’administration

1

Durabilité et climat au cœur du Concept de santé à l’école

Elaboré en 2008, le Concept de santé à l’école vient de subir une révision, présentée hier à la presse. Il intègre désormais le développement durable et les enjeux climatiques.

CHRISTOPHE DUTOIT

ÉCOLE ET SANTÉ. «La santé des enfants et des jeunes est un bien des plus précieux.» Vendredi aprèsmidi, …