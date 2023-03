Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

DANS LES HÔPITAUX de Fribourg, Riaz et Tavel, des stands d’information rassurent les patients sur la centralisation de leurs données médicales confidentielles en un seul dossier digital. Pourquoi s’inquiéter? C’est comme Tik Tok ou la médecine chinoise, un jour ou l’autre il faudra s’y mettre.

D’APRÈS UN SONDAGE sur la crise de l’énergie réalisé auprès de 708 Fribourgeois (avec 707 ou 709 les résultats n’auraient pas été différents), il est à relever que 78% des sondés ont choisi de ne plus prendre de bain et que 39% utilisent plus souvent les transports publics. Ce qui, dans les deux cas, doit être reconnu comme un acte de bravoure.

UNE HOTLINE S’EST OUVERTE pour répondre gratuitement pendant un quart d’heure aux questions des propriétaires qui envisagent une…