Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

MAGIC PASS, de plus en plus Magic et de plus en plus Pass. Je cite notre édition de jeudi: «Le Pass permettra ainsi à ses détenteurs d’accéder à 69 domaines skiables en hiver et 31 destinations en été, pour 1500 km de pistes et 1000 km d’itinéraires VTT.» Et les 3000 km de voiture pour atteindre les différentes stations, en toute saison, ils disparaissent du décompte? Tour de passe-passe. Magic, assurément.

LES PAYSANS SUBVENTIONNÉS (paiements directs). Les artistes subventionnés (soutiens à la culture). Les banquiers subventionnés (engagement de la BNS)… un lien de famille, du moins en lointain cousinage.

«CREDIT SUISSE DANS LA TOURMENTE.» Depuis longtemps plus grand-chose de suisse. Et depuis peu, plus de crédit également.

APRÈS UNE RECOMMANDATION de l’Autorité…