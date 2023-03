Daniel Auteuil, les voluptés d’un jeune premier

MUSIQUE

Daniel Auteuil

SI TU AS PEUR, N’AIE PAS PEUR DE L’AMOUR

Robin Production

Evidemment, il fut Ugolin dans Jean de Florette et Manon des sources. Mais aussi le Bébel des Sous-Doués ou Gabor dans La fille sur le pont. Avec deux césars à la clé. Comme avant lui Yves Montand, Gérard Depardieu ou Isabelle Adjani, Daniel Auteuil chante aussi. Et pas que sous la douche. A 72 ans, il vient de sortir son second album, toujours réalisé avec l’aide de Gaëtan Roussel. Un disque d’une beauté renversante. Vraiment.

En dix titres élégants, le désormais auteur-compositeurinterprète fait mieux que de la figuration. Avec un brin de nostalgie, il évoque ses passés lointains (La contre-allée), ses amours décevantes (Les mêmes larmes), ses ambitions désenchantées (A cause d’un baiser). Après avoir mis en…