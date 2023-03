De la littérature à l’état pur

LIVRES

Eric Chevillard

LA CHAMBRE À BROUILLARD

Minuit, 208 pages

Quel est le sujet de La chambre à brouillard? Le sujet. Oui, le sujet du livre, c’est le sujet et ses mystères, le traitement qu’on lui inflige, sa manière de se dérober, de se tapir au fond d’une cave… Avec la jubilation du jongleur de mots et l’humour qu’on lui connaît dans L’autofictif (ce merveilleux blog où il propose trois entrées chaque jour depuis plus de quinze ans), Eric Chevillard s’est lancé dans un roman aussi intrigant qu’envoûtant. La chambre à brouillard débute comme un polar de bas étage avant de basculer dans la littérature à l’état pur, l’autoréflexion, les allusions et symboles, pour mieux disséquer le processus de création.

Le narrateur, autant écrivain que savant fou, devient tellement obnubilé par un…